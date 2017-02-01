Транспортний бойкот у Херсоні

1 лютого у Херсоні на рейс виїхала лише третина автобусів. Водії маршруток вимагають підвищити вартість проїзду з трьох до п’яти гривень, інформує replyua.net.
Сотні мешканців міста не потрапили вчасно на роботу. В муніципальному транспорті не проштовхнутися, а на зупинках черги. Найгірше в районах куди не ходить місцевий транспорт. Херсончани або повертаються додому, або йдуть пішки на роботу. Автобуси стоять на кінцевих зупинках. Водії кажуть, що нинішня оплата за проїзд не перекриває вартості палива і витрат на ремонт. Тому відмовляються працювати собі в збиток. Пасажири обговорюють вартість проїзду. Кажуть, що готові платити більше, тільки за комфорт. У міській раді згідні, що підвищення тарифів необхідне, але не такими методами. І попередили перевізників, які страйкують, що вони можуть залишитися без роботи.
«Думаю, що бажаючих працювати водіями міського транспорту з обґрунтованим тарифом і новими автобусами знайдеться досить », - сказав міський голова Херсона Володимир Ніколаєнко. Міська влада намагається знайти компроміс . Проте перевізниками заявляють, що повністю виїдуть на маршрути лише тоді, коли вартість проїзду становитиме п’ять гривень. А зараз на страйку заробляють херсонські таксисти.