Туреччина за власний кошт побудує житло для переселенців з Криму

Турецька Республіка надасть майже сорок мільйонів доларів інвестицій для будівництва житла вимушеним переселенцям з Криму, повідомляє replyua.net.
Для людей, які вимушено покинули своє місце проживання, турецькі інвестори мають намір звести котеджні містечка з невеличкими земельними ділянками. Будівництво планують розпочати на Херсонщині поблизу адмінкордону з Кримом, щоб люди могли спілкуватися з родичами. Переселенці кажуть, що життя на окупованому півострові стало просто нестерпним. У селищі Новоолексіївка проживає більша частина кримських татар. Місцевий меджліс допомагає людям налагодити побут на новому місці проживання. У місцевих ЗНЗ учні можуть вивчати кримсько-татарську мову з першого класу. У закладах створені усі умови для навчання, щоб діти змогли зберегти не лише свою мову, а й культуру.
За даними меджлісу Батьківщину залишили тридцять тисяч кримських татар. Для багатьох з них турецькі інвестори хочуть збудувати помешкання на території України неподалік адміністративного кордону з окупованим Кримом. Загальна вартість усього благодійного проекту тридцять п’ять мільйонів доларів. Керівництво Херсонської ОДА обіцяє виділити землю на будівництво, щоб вимушені мігранти жили поруч.