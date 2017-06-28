ГПУ та СБУ провели обшуки в мерії Харкова

У вівторок, 27 червня, співробітники Генеральної прокуратури України спільно з силовиками Служби безпеки України провели у Харківській міській раді обшуки, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Представники ГПУ та СБУ провели слідчі дії відразу в кількох департаментах Харківської мерії. Обшуки стосуються справи щодо «кооперативної схеми» несанкціонованого виділення землі. Місцевих посадовців підозрюють у тому, що вони з 2008 по 2014 рік створили більше 90 обслуговуючих кооперативів. В документах, в якості засновників та учасників цих структур, зазначені люди, які належать до близького оточення чиновників Харківської мерії. Завдяки цій шахрайській схемі було привласнено більше 650 га земельних ділянок, що є власністю територіальною громади Харкова. Вартість землі так званих кооперативів перевищує 4 мільярди гривень.
Серед фігурантів справи, кого підозрюють слідчі, зокрема, тодішня заступниця очільника міста Тетяна Овіннікова, начальник управління містобудування та архітектури Харківської міськради Сергій Чечельницький та його заступник.