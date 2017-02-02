СБУ на Харківщині затримала терориста "ДНР", який готував масштабні теракти (ВІДЕО)

Представники Служби безпеки України нещодавно затримали проросійського терориста «ДНР», який готувався до проведення масштабних терористичних актів по всій території Харківської області. Про це у четвер, 2-го лютого, повідомляє прес-центр СБУ, інформує replyua.net.
У повідомленні вказується, що 27-ми річний затриманий сепаратист являється місцевим мешканцем. До бойових завдань терориста входило підривати залізничні шляхи, які ведуть до Донецька. Крім того, представнику незаконних збройних формувань було доручено знищувати важливі об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Згідно з повідомленням СБУ, затримання бойовика пройшло 30-го січня. Під час обшуку в помешканні зловмисника представники правоохоронних органів вилучили близько 1.2 кілограма тротилу, приблизно 500 грамів пластиду, дві ручні гранати, детонатори та інші засоби для виведення вибухівки в дію.
В той самий час силовики з’ясували, що ця особа була причетна до угрупування, яке у 2014 році намагалося захопити владу на Харківщині шляхом штурму обласної державної адміністрації. Пізніше його прийняли до складу незаконного збройного формування «ДНР», де він «прослужив» до сьогоднішніх днів.