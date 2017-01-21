Украинские БТР-амфибии успешно испытали в Индонезии

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Журналисты издания Defence Blog сообщили об успешном испытании украинских бронетранспортёров-амфибий БТР-4М в Индонезии. Согласно обнародованным данным, модернизированные машины тестировались Корпусом морской пехоты Индонезии на берегу Яванского моря ещё с сентября 2016-го года — это была первая военная поставка Украины этому государству почти за две декады лет.Обозреватели утверждают, что названные бронетранспортёры благодаря модернизации полностью получили функции амфибии: они плавают в воде и минуют морские преграды, не требуя какой-либо дополнительной конфигурации. Уже известно, что функции бронетранспортёра были усовершенствованы благодаря, в частности, немецким технологиям — БТР-4М получили двигатели Deutz.Разработка бронетранспортёров производилась в Харьковском конструкторском бюро. Проводившиеся близ Тангеранга испытания индонезийские эксперты признали успешными.