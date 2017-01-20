На Харьковском авиазаводе ждут множество заказов

Юлия Светличная, председатель Харьковской ОГА, во время пресс-конференции заявила о том, что Харьковский авиазавод скоро будет обеспечен большим количеством заказов, и к этому процессу будут подключены корпорация Антонов и ГК «Укроборонпром», передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
По словам Светличной, она собирается инициировать заседание, во время которого будет определена дальнейшая судьба крупного завода Харькова. «Также мы будет проводить заседание с представителями «Укроборонпрома» и «Антонова», чтобы понять, какую продукцию может производить авиазавод, и чем он будет привлекателен на рынке. Я буду добиваться того, чтобы на нас обратили внимание, услышали нас и заинтересовались харьковским предприятием. Завод должен быть загружен заказами», отметила Светличная.
Также председатель Харьковской ОГА обратила внимание на то, что при поддержке «Укроборонпрома» в программе импортозамещения задействованы свыше 60 предприятий Харьковской области. «Мы уже наладили производство на заводе им. Малышева. Сейчас удалось добиться роста промышленного производства, и он достигает 273 процентов по отношению к показателям 2015 года», заявила Светличная.