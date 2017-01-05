У Харкові невідомий підпалив машину оператора "Пристрастей по ревізору"

Минулого вечора, 4-го січня, у Харкові невідомі вчинили підпал автомобіля Volkswagen Tiguan, який являється приватною власністю оператора «Нового каналу» Резніченка Андрія. Про це повідомляє агентство «NewsRoom» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, інформує replyua.net.
Згідно з повідомленням, інцидент стався на вулиці Ромашкіна у середу близько о 20:30. Підбігши до автомобіля, невідомий вчинив підпал, після чого зник з місця події. До приїзду рятувальників вогонь вдалося погасити. На місці події представники правоохоронних органів знайшли сірники та пляшки, у яких залишалася рідина жовтого кольору. У повідомленні Головного управління Нацполіції Харківщини зазначається, що під час пригоди ніхто не постраждав. Пожежа пошкодила салон автомобіля. Наразі інформація про даний інцидент знаходиться Єдиному обліку заяв та повідомлень.
Наразі представники правоохоронних органів займають оперативно-слідчими діями та проводять цілу низку експертиз. Також розшукується зловмисник, який вчинив підпал. Як стало відомо, власник підпаленого автомобіля Андрій Резніченко на «Новому каналі» працює оператором проекту «Пристрасті по ревізору».