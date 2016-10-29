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17-річній харків'янці, яка жорстоко розправилася з кошеням, загрожує в'язниця

17-річній харків'янці, яка жорстоко розправилася з кошеням, загрожує в'язниця
Студентка спустила на тварину свого пітбуля і хвалилася цим в соцмережах. Тепер Маргариті Фурман, яка виставила в мережу відео кривавої розправи бультер'єра з кошеням, загрожує реальний строк, інформує replyua.net.

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження та проводить перевірку всіх фактів, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Харківській області. Відкрито кримінальне провадження за ст. 299 за жорстоке поводження. Також не виключено, що після експертиз справу можуть відкрити і по ст.300 за пропаганду культу насильства. Максимальне покарання за вчинення даних правопорушень передбачає до 5 років тюремного ув'язнення.

Як повідомлялося раніше, 25 жовтня соціальну мережу буквально підірвало відео, викладене в одній з груп ВКонтакте: на ньому білий пітбуль, спочатку стримуваний повідцем, кидається на кошеня. Як тільки поводок ослаб, маленька бездомна тварина опинилася в зубах у собаки. Ще майже півхвилини запис фіксує агонію кошеняти – ймовірно, у нього був зламаний хребет. За кадром чути сміх. При цьому дівчина супроводжувала пост уїдливими коментарями.

Після того, як історія прогриміла в пресі, студентська рада Харківського медичного коледжу №2 виключив Маргариту Фурман з навчального закладу – дівчина забрала свої документи сама, не чекаючи наказу про відрахування.

Варто відзначити, що петиція на сайті міськради про покарання за жорстоке поводження з твариною зібрала необхідні п'ять тисяч підписів за рекордно короткі терміни.

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