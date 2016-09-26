В Харьковской области появится завод по переработке подсолнечника

В Харьковской области приступают к реализации проекта по запуску маслоэкстрактного предприятия по переработке подсолнечника. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу группы компаний Агролига, запуск нового завода обойдется в девять миллионов долларов.
По словам Александра Бердника, генерального директора компании Агролига, общая сумма финансирования этого проекта достигает девяти миллионов долларов, однако 6 миллионов 700 тысяч долларов профинансированы за счет привлеченных внешних источников. Завод начнет работать в поселке городского типа Новая Водолага. Под строительство участок выделили, и на нем имеются все необходимые коммуникации, кроме того, недалеко от участка проходит железная дорога.
Ежегодно на предприятии будут перерабатывать 170 тысяч тонн подсолнечника, а после запуска нового завода доля группы компаний Агролига на рынке подсолнечного масла в области достигнет 12 процентов. Первую линию предприятия планируется ввести в эксплуатацию уже осенью следующего года, и она будет обеспечивать переработку ста тысяч тонн подсолнечника в год. Профинансирует этот проект Райффайзен Банк.
Горячая тема: Кобзон сделал самое неожиданное заявление о Крыме
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter