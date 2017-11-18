Жители Донецка массово отказываются от российских лекарств

На оккупированных территориях Донбасса возросло число людей, которые жалуются на появление аллергических реакций после приема российских препаратов. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, выбор препаратов в аптеках Донецка довольно широкий, однако далеко не все лекарственные препараты отличаются высоким качеством, и жители города признаются, что ищут украинские лекарства.
«Мы советуем пациентам покупать лекарства на подконтрольной территории Украины. Там и по цене лучше, и по качеству. Хотя слышали не раз, что тамошние врачи наоборот, подбивают пациентов покупать российские лекарства. Не знаю, чем они руководствуются, но то, что в Донецке и в других неподконтрольных территориях резко увеличилось количество аллергических реакций на российские лекарства, уже какой-то пугающий факт», - рассказала терапевт Елена Иванова. Эксперты отмечают, что в самой тяжелой ситуации оказались люди с серьезными заболеваниями, к примеру, с сахарным диабетом.
Инсулин в аптеках продается, но на него высокие цены, а также препарат выпускают неизвестные производители, и это самое печальное – больной человек не всегда может привыкнуть к препарату другого производителя. При этом ощутима и разница в цене между лекарствами на Донбассе и препаратами на подконтрольной Украине территории – украинские лекарства обычно в 4-5 раз дешевле.