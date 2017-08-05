«Вот так выглядит умирающий Донецк», - Казанский

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке поделился с подписчиками снимками, сделанными в оккупированном Донецке, отметив, что фотографии производят только удручающее впечатление, информирует replyua.net.
«Бандиты, захватившие город, постепенно убивают его. И это очевидно всем, кто помнит довоенный Донецк образца 2012-2013 годов», - подчеркнул журналист и при этом отметил, что снимки, сделанные возле Донбасс-Арены, совсем свежие. По его словам, на одном из самых современных стадионов жители Донецка уже не видят европейских звезд футбола, играющих на поле, и Донбасс-Арена стал совершенно бесполезной конструкцией, но даже и это не так печально – территория вокруг стадиона была окончательно запущена.
«Растения разрослись. Многие декоративные кустарники погибли. Повсюду растут бурьяны, как в каком-то селе», добавил журналист, а также разместил снимок ТЦ «Белый лебедь», который раньше был одним из самых популярных мест Донецка.