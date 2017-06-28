Журналист: в честь дня рождения Захарченко публикую его лучшие перлы!

Никита Синицин, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что Александр Захарченко, глава «Донецкой народной республики», 26 июня отметил свое 41-летие, в честь этого события нужно вспомнить самые яркие его перлы, информирует replyua.net.
По словам журналиста, Захарченко заявлял, что в 2014 году он в одиночку смог разоружить блокпост украинских военных вблизи Красного Партизана, за что потом ему вручили именно оружие. Синицин шутит, что Захарченко остается единственным во всем мире человеком, которого наградили, судя по всему, тоже за боевые заслуги, именным «Утесом». «Бля, а еще три года в городе Макеевке Захарченко выхватил горячих плетей от бойцов формирования Народное ополчение Донбасса Игоря Безлера-Беса и, лежа на асфальте.ю извиваясь от ударов кричал «Я Захарченко! Вы, что, меня не узнали?», вспоминает журналист.
По его словам, в тот день Захарченко был в Макеевке со своей охраной. Также Синицин прогнозирует, что в следующем году глава «ДНР» снова станет единственным в мире, которого наградят именным ГРАДом, причем, опять же, за боевые заслуги, и до этого дня Захарченко обязательно доживет.