Металлургический завод в Донецке остановил работу неделю назад

Уже целую неделю Донецкий металлургический завод простаивает, и остановка работы предприятия связана с отсутствием солярки. Как информирует replyua.net со ссылкой на Новости Донбасса, об этом рассказал один из представителей донецкого предприятия.
По его словам, предприятие прекратило работу неделю назад, поскольку нет солярки, а она нужна для работы тепловозов, перевозящих готовую продукцию и сырье. По данным источника, в дежурном режиме работают все заводские печи. Напомним, что ранее, зимой этого года, Металлургический завод Донецка, который входит в группу Донецксталь, уже останавливал работу единой доменной печи №1 из-за того, что на предприятии отсутствовало железорудное сырье.
Его было невозможно доставить на предприятие, поскольку активисты начали блокаду оккупированных территорий, и поставки сырья на завод Донецка прекратились. Напомним, что ранее большинство крупнейших шахт «ДНР» перешло на двухдневную рабочую неделю, из-за чего горняки лишатся средств к существованию – зарплата будет урезана более чем в два раза.