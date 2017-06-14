Геращенко лякає Росію екологічною катастрофою

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Народний депутат України, державний та громадський діяч Ірина Геращенко дала розгорнуте інтерв’ю для «5 каналу». Про найбільш важливі заяви, які озвучила політикиня в ході цієї розмови, розповідає новинний портал replyua.net.Так, Ірина Геращенко, яка традиційно опікується гуманітарним блоком на переговорах Мінської контактної групи, цього разу звернула увагу і на екологічну проблематику. За її словами, катастрофа, яка розвернеться на теренах окупованих територій Донбасу, стане лихом не лише для людей, що там мешкають, вона набуде цілком глобального масштабу. За словами політикині, російські власті дарма вважають, що проблеми окупованого Донбасу їх не стосуються – у випадку чого зачепить і територію РФ.Як приклад Геращенко навела ситуацію із затопленням шахт. Відповідно до її заяви, зараз рівень їх затоплення становить сто шістдесят три метри при критичному в сто шістдесят чотири. Доволі скоро шкідливі речовини забруднять грунтові води, у тому числі – водоносні горизонти на території РФ. На думку нардепа, Росії варто задуматись над тим, що вона робить на території ОРДЛО – адже будь-яка техногенна чи екологічна катастрофа не може мати виключно локального характеру.