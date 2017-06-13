Під Донецьком відбувся потужний бій

В районі Ясинуватської розвилки під Донецьком вчора ввечері відбувся потужний бій. Як інформує replyua.net, про це повідомляють користувачі соціальних мереж. Як припускають користувачі, під прикриттям мінометів і танків бойовики намагалися відбити позиції ЗСУ в районі розвилки. Зокрема зазначається, що обстріл ведеться з великокаліберної артилерії з Донецька і Макіївки. Також повідомляється про попадання снаряда в Авдіївку на вулицю Гагаріна, 13 і вулицю Островського, 1 і 2а.
«Приліт Островського 1 два рази. Островського 2а три снаряди », - відзначають користувачі. «Біля Авдіївки спрацював танк. Потужно. Вибухи чути просто в Новій Авдіївці. Наслідки з'ясувати неможливо. Обстріл триває », - написали мешканці міста. Про постраждалих не повідомляється. Крім того користувачі інформують про те, що ведеться обстріл з боку селища Азотний в Донецьку в північному напрямку. «САУ відстрілялася звідки то з боку азотних. Летіло секунд 15 на північ і там розриви », - йдеться в повідомленні.
Обстріл бойовиками прифронтовій Авдіївки підтвердили в обласній поліції. «Надійшла інформація про пошкодження 1 будинку, розташованого в старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає. На місці працює поліція », - йдеться в повідомленні.