Вчерашний день стал особенным не только для Украины, но и для «ЛДНР», и пока украинцы праздновали долгожданный безвиз, в Донецке произошло еще одно событие.
Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет журналист Денис Казанский. «Боевики «ДНР» в Донецке собрали мирное население на военные сборы. Ранним утром около 27 тысяч мужчин погрузили в автобусы, а потом отвезли под Торез, на военный полигон. Автобусы с людьми напоминали колонну заключенных или военнопленных, и сходство с этим усилили боевики, которые были вооружены и наблюдали за передвижением автобусов. Они также следили, чтобы никто не сбежал. Тех, кто уклонится от мобилизации, боевики обещали приравнять к дезертирам», пишет журналист.
По его словам, еще три года назад этих мужчин возили на один из лучших стадионов в Восточной Европе, чтобы они посмотрели футбол, а теперь, освободив их от страшного украинского ига, поставили их в бесправное положение в качестве дешевого расходного материала. «Безвиз? Пусть в Гейропу ездят бандеровцы, а русские патриоты должны страдать», отмечает Казанский.