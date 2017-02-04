Бойовики "ДНР" обстріляли ще один населений пункт

Станом а 9-ту ранку суботи, 4-го лютого, у населеному пункті Сартани в результаті обстрілів з боку російсько-терористичних військ було пошкоджено 30 будинків, з яких 28 знаходяться у приватній власності. Про це сьогодні повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Донецької області, передає replyua.net.
У повідомленні наголосили, що проросійські сепаратисти протягом минулої доби з важкої артилерії обстрілювали прифронтове село два рази. За розпорядженням керівника обласної поліції Аброськіна В’ячеслава, місцева чоловіча частина поліції була піднята по тривозі. На даний момент у поліції селища Сартани діє оперативний штаб. Наразі правоохоронці займаються координацією наявних сил та засобів для встановлення деталей обставин.
На цей час поліцейські продовжують реєструвати наслідки ворожого обстрілу. Наряди поліції продовжують вести патрулювання у Сартанах. Крім того, як зазначається у інформаційному листі, підвищений рівень контролю за безпекою відбувається також і в сусідньому населеному пункті Талаківка. В результаті обстрілу без електропостачання залишилася значна частина мешканців обох вищевказаних населених пунктів. Деякі будинки залишилися без газу в результаті попадання осколків у газопровід. Постраждалих немає.