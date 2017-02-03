Бойовики екстрено евакуюють населення Донецька, імовірно для обстрілу Авдіївки

У Київському районі Донецька, який перебуває під владою проросійських бойовиків, почалася примусова евакуація населення, повідомляє replyua.net з посиланням на сайт «24». При цьому людям відмовляються пояснювати причини евакуації. А завтра всіх, хто не встигне виїхати, просять взагалі не покидати свої домівки. Також джерело видання повідомило, що на території всього Київського району Донецька розміщують великокаліберну зброю та направляють її у напрямку Авдіївки.
«Цілком вірогідно, що бойовики запланували провести інтенсивний обстріл по Авдіївці. Деякі мешканці обласного центру просять прибрати військову техніку із житлових кварталів, тому що побоюються імовірної відповіді ЗСУ. Проте бойовики відкрили вогонь у повітря та заявили, що всіх, хто будуть перешкоджати або висловлювати претензії, будуть розстрілювати», - повідомив співрозмовник агентства. Також зазначається, що жителі Донецька між собою висловлюють припущення про вірогідний обстріл Авдіївки та ЗСУ для того, аби був вогонь.
Користувачі соцмереж, тим часом, пишуть, що напередодні терористи вирішили на камери російських пропагандистських каналів попіаритися з евакуацією населення Донецька.