Представники адміністрації Путіна екстрено вирушили з Москви в Донецьк

Вже сьогодні в окупований Донець очікується прибуття з Москви спеціальної групи, яку очолюють представники адміністрації російського лідера Володимира Путіна, повідомляє replyua.net. Відповідна інформація розміщена на сторінці нардепа Дмитра Тимчука в соцмережі. Згідно з його інформацією, в екстреному режимі представниками «міністерства інформації «ДНР» та їхніми радниками в Росії були сформовані мобільні групи, до яких входять представники російських та місцевих ЗМІ. Завданням пропагандистських журналістів буде продемонструвати, до яких результатів призвели «обстріли ЗСУ житлових районів у Донецьку».
Більше того, передбачається, що з Кремля прибуде спеціальна група. Куратори з Москви планують контролювати проведення інформаційної кампанії відносно висвітлення ситуації, яка наразі склалася вздовж лінії розмежування. Також, написав Тимчук, група буде проводити активну роботу над дискредитацією ЗСУ.
Нещодавно в сепаратистських ЗМІ була поширен інформація, що Збройні сили України нанесли удар з використанням реактивних систем залпового вогню «Ураган» по Калінінському району Донецька.