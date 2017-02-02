Бойовики щось вивозять на територію РФ - СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ все частіше фіксує випадки, коли з окупованої території Донбасу на територію Російської Федерації вивозять так званий «Вантаж 200». Про це йдеться у черговому звіті СММ на веб-сайті ОБСЄ, передає replyua.net.
Мова йде про прикордонні пости «Донецьк» та «Гуково», на якому знаходяться спостерігачі. Згідно з повідомленням, ще до початку ескалації війни під Авдіївкою, 25-го січня, моніторингова місія помітила на пункті пропуску «Донецьк» карету швидкої медичної допомоги з російськими номерами, яка заїхала на непідконтрольну Україні територію. «Характерний надпис збоку на автомобілі «реанімація» дав зрозуміти спостерігачам мету в’їзду транспорту. СММ помітила медика у автомобілі під час перетину кордону», - зазначається у повідомленні.
При цьому в звіті СММ ОБСЄ зазначається, що через деякий час та ж сама «швидка» проїхала у зворотному напрямку. Днем пізніше, 26-го січня, моніторингова місія зафіксувала перетин кордону в напрямку Росії автомобіля з українськими номерами, на даху якого була біла труна. Ще пізніше, 28-го січня, представники ОБСЄ помітили автомобіль з надписом «Ритуальні послуги», а на лобовому склі була табличка «Вантаж 200».