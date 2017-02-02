У мережі з'явилися фото результатів дій бойовиків у Авдіївці

Після багатоденного обстрілу російсько-терористичними військами населений пункт Авдіївка отримав численні пошкодження: зруйновані об’єкти інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, виведено з ладу постачання електроенергії та опалення. Про це на сторінці у Фейсбуці повідомляє ДСНС, додавши декілька фото, передає replyua.net.
На фотознімках видно пошкоджені багатоповерхівки, вибиті запустілі квартири, в яких ще декілька годин тому, перед евакуацією, жили люди. На стінах багатоквартирних будинків залишилися сліди від куль та снарядів. Також під обстріл потрапили і одноповерхові приватні будинки. Деякі з них вже не підлягають відновленню. Як відомо, проросійські сепаратисти вже п’яту добу поспіль ведуть майже безперервний вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки. Під ворожий вогонь потрапляють і житлові будинки.
За даними Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, проявом 30-го січня, понеділка, російські окупанти випустили близько 1.5 тисячі артилерійських снарядів та мін. Експерти відзначають, що таке загострення бойових дій може буди викликане тим, що російський президент Володимир Путін відчув безкарність у той час, коли увага світу прикута до подій в США. При цьому в Кремлі активно звинувачують в ескалації на Донбасі президента Петра Порошенка.