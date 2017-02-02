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"Рашисти" відкрили вогонь по Мар'їнці

"Рашисти" відкрили вогонь по Мар'їнці
Російсько-терористичні війська на Донбасі почали активніше обстрілювати Мар’їнку Донецької області. В результаті щільного артилерійського вогню в населеному пункті горять будинки. Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, передає replyua.net.

«На даний момент російські сепаратисти гатять по Мар’їнці. Декілька житлових будинків вже охопило полум’я. Також було скасовано навчання у всіх двох школах. Наразі поліція перевіряє інформацію про постраждалих», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Також цю інформацію підтвердив і губернатор Донецької області Жебрівський Павло. «Рашисти обстрілюють Мар’їнку. Місто охопило декілька локальних пожеж. Міни падала навіть поблизу шкіл. Бригади Держслужби з надзвичайних ситуацій займаються ліквідацією пожеж та проводять евакуацію дітей», - наголосив він.

Пізніше, без ніяких пояснень, Жебрівський видалив дане повідомлення зі своєї сторінки у Фейсбуці. Раніше повідомлялося, що вечорі 31-го січня проросійські терористи «ДНР» близько 30 хвилин обстрілювали контрольно-пропускний пункт «Мар’їнка». Також загострення під Авдіївкою продовжується. Бойовики несуть значні втрати.
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