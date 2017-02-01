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Поліція розповіла про наслідки обстрілів у Авдіївці

Поліція розповіла про наслідки обстрілів у Авдіївці
В результаті прямих влучань артилерійських снарядів за три доби обстрілів в районі населеного пункту Авдіївка було пошкоджено будинки на чотирьох вулицях та поранено місцевого мешканця. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Головного управління Національної поліції Донеччини, передає replyua.net.

В районі вулиці Металургів було пошкоджено декілька будинків, зокрема, дахи та стіни. Крім того, було поранено місцевого мешканця 1954-го року народження. Чоловікові у стегно влетів осколок з міни. Наразі він знаходиться у місцевій лікарні. Також у повідомленні уточнили, що в наслідок ворожих обстрілів було пошкоджено три будинки. В районі вулиці Тургенєва поранених немає. Пошкодження від прямих влучань снарядів отримали також 3 будинки.

В районі вулиці Колосова було пошкоджено один будинок – пряме влучання снаряду в дах, також вибиті шибки вікон. Жертв немає. На вулиці Спортивній на даху одного з будинків лежить снаряд, який не вибухнув. Постраждалих немає. Також пошкодження отримали будинки по вулиці Заводській. На даний момент поліція продовжує спостерігати та реєструвати артилерійські удари по населеному пункту. Також правоохоронці надають допомогу всім, хто до них звертається.
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