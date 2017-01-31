У "ДНР" відреагували на поранення "Гіві"

Радник ватажка так званої «Донецької народної республіки» Олександр Козаков заявив, що лідер бандформування «Сомалі» Михайло Толстих з позивним «Гіві» живий та здоровий, а все, що писали раніше у ЗМІ – непідтверджені чутки. Про це він заявив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.
«Відповідаю на чутки: З Гіві все добре! Він живий та здоровий! Зараз воює», - написав Козаков. Про це також заявили і у «Федеральному агентстві новин». «Гіві не було поранено. Він живий та в повному порядку», - відмічається у повідомленні. Як повідомлялося раніше, за даними сепаратистських ЗМІ, «Гіві» отримав поранення під час ведення бойових дій на півночі Донецька. Пізніше з’явилася інформація про те, що він помилився у розрахунках і відкрив вогонь з артилерії по своїм ще позиціям на території Донецької області.
Раніше також повідомлялося, що у боях під Авдіївкою загинув заступник лідера «Сомалі». На даний момент ситуація в районі населеного пункту Авдіївка залишається уже напруженою вогонь не вщухає. Проросійські сепаратисти відмовляються від перемир’я. Наразі очікується припинення активного вогню з метою проведення евакуації місцевого населення, яке також опинилося під ворожим вогнем.