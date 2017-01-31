У понеділок на голови військових ЗСУ впало 1.5 тисячі мін та снарядів

За минулу добу 30-го січня російсько-терористичні війська самопроголошеної «ДНР» в промисловому районі Авдіївки в сторону позицій сил АТО випустили близько півтори тисячі мін та снарядів. Про це йдеться у повідомленні прес-центру РНБО у вівторок, 31-го січня, передає replyua.net.
Однак, не зважаючи на вражаючу кількість випущених снарядів, втрати з боку проросійських загарбників значно перевищують втрати Збройних сил України. «Українські солдати змогли зупинити низку атак диверсійно-розвідувальних груп противника. Також українська армія була змушена атакувати у відповідь з метою покращення своїх позицій», - йдеться у повідомленні.
За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, у випадку, якщо ситуація до опівночі не покращиться, то мешканців Авдіївки будуть евакуювати до найближчих населених пунктів. Як повідомлялося, протягом минулої доби з боку ЗСУ загинуло 3 військових та ще 24 отримали поранення. В лавах проросійських бойовиків втрати дещо більші – 10 знищених та 25 поранених. За даними ГУР Міноборони, бойовики змушені заміщати втрати пораненими раніше бійцями. Ситуація в районі Авдіївки досі залишається напруженою.