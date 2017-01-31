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З 12:00 має бути "тиша", однак обстріли продовжуються - Жебрівський

З 12:00 має бути "тиша", однак обстріли продовжуються - Жебрівський
Керівник Донецької цивільно-військової адміністрації Жебрівський Павло заявив, що українській стороні вдалося погодитися з російсько-окупаційними військами в районі Авдіївки про дотримання режиму «тиші» з 12:00 31-го січня. Однак при цьому терористи станом на 12:20 продовжують обстрілювати позиції української армії. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, інформує replyua.net.

«Ми отримали непідтверджену інформацію про те, що з 12-ї години має настати режим припинення вогню, який було погоджено з ініціативи української армії. На даний момент ремонтні бригади готові приступити до відновлення роботи ліній електропередач», - написав Жебрівський. В той самий час видання «УП» з посиланням на власні джерела зазначає, що станом на 12:20 режим «тиші» так і не почав виконуватися.

Крім того, за словами глави української сторони в СЦКК Петренка Анатолія, до 12:00 зазначалося, що ремонтні бригади не можуть почати відновлювальні роботи у зв’язку з активними обстрілами. Також волонтери, які знаходяться на даний момент в районі Авдіївки розповідають, що від бойовиків регулярно надходять повідомлення з погрозами. Подібні речі відбувалися під час боїв у Дебальцевому та Донецькому аеропорті.
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