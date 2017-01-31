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Батальйон Гіві "Сомалі" втратив майже половину особового складу під Авдіївкою

Батальйон Гіві "Сомалі" втратив майже половину особового складу під Авдіївкою
Під час активних боїв в районі населеного пункту Авдіївка проросійські бойовики з бандформування «Сомалі», яке знаходиться під керівництвом бойовика «Гіві», понесли значних втрат. Про це у вівторок, 31-го січня, у себе на Фейсбуці розповів український військовослужбовець 41-го мотопіхотного батальйону «Мартін Брест», передає replyua.net.

«Що ми чули по радіо через перехоплений канал зв’язку: «Батальйон «Сомалі» несе важкі втрати. На даний момент загинуло 40% особового складу. Командир Гіві віддав наказ своїм останнім резервам атакувати. Танкова рота почала діяти. Наразі точна кількість танків невідома». Хлопці потім вогники порахують і скажуть», - зазначив він.

Крім того, в той самий час військовий ЗСУ зазначив, що після отриманого наказу бойовики почали рухатися, «але не так швидко, як потрібно». «Це якщо танкова рота піде в наступ, то від них і мокрого місця може не залишитися. Там люди також не хочуть гинути», - відзначив Мартін Брест. Як відомо, за даними одного із сепаратистських агентств «ДНР», під час боїв на півночі Донецька було поранено бойовика Михайла Толстих з позивним «Гіві». Також раніше повідомлялося, що один з його заступників загинув у бою під Авдіївкою.
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