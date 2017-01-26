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Жебрівський знає, як повернути Донбас

Жебрівський знає, як повернути Донбас
Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Жебрівський Павло заявив про те, що Україна має починати активно готуватися до повернення окупованих територій силовим методом і не розраховувати на ефективні переговори з терористами «ДНР» та «ЛНР». Про це він розповів у інтерв’ю виданню «Новое время», передає replyua.net.

«Перш за все Україні потрібна сучасна, ефективна, модернізована та навчена армія, яка зможе дати відсіч будь-якому противнику. І якщо така армія є, то це не означає, що її відразу потрібно застосовувати. Її наявність дає більше гарантій на збереження миру. З такою армією ведення переговорів з противником буде проходити зовсім за інших умов. У кого більша бойова міць, то й і диктує правила в переговорах. Але якщо агресор не розуміє дипломатичної мови, то тоді можна застосувати і силу», - наголосив Жебрівський.

В той самий час він зауважив, що все таки хотів би повернути Донбас мирним шляхом. «Для цього і існує нормандський формат та Мінські домовленості. Це дієвий вплив наших західних партнерів, це ефективне проведення реформ в Україні, які також дають результати і для окупованих територій, це успішне проведення розвитку підконтрольних територій Донецької та Луганської областей», - зазначив він.
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