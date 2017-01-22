ОБСЕ предупредила об угрозе химической катастрофы на Донбассе

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Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в рамках пресс-конференции рассказал об угрозе химической катастрофы на Донбассе. По его словам, прямо на линии разграничения находится водоём с опасными химикатами, располагающийся в Новгородском. Если не прекратить боевые действия между сторонами конфликта, то может произойти утечка опасных химикатов.Как передаёт replyua.net, речь идёт об искусственном водоёме, который использует фенольный завод в Новгородском. Александр Хуг счёл, что этот содержащий опасные примеси в воде пруд находится в нежелательной близости к вооружённым действиям — он де-факто «зажат между сторонами конфликта». Избежать химической катастрофы, по мнению первого замглавы СММ ОБСЕ, можно путём прекращения боевых действий.Напомним, накануне ГУР СБУ сообщало о том, что противник усложняет работу СММ ОБСЕ на линии разграничения. Для того, чтобы скрыть факт нарушения Минских соглашений, а также оружие, которое они обязаны были отвести из «серой зоны», расставляются ложные таблички о минировании местности с целью недопуска Хуга и журналисто в «нежелательные районы».