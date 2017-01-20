"Вжалила ватна оса" або Як вирости з вчителя в директори в "ДНР"



Шкільний вчитель з окупованого проросійськими бойовиками міста Макіївка, що на Донеччині, Світлична Олена пропагандує своїм учням ідеї Радянського союзу та являється прихильницею фашистської політики Адольфа Гітлера. Про це зазначається на сторінці однієї спільноти у соцмережі Фейсбук,



У повідомленні вказується, що дана особа в минулому була викладачем української мови та літератури. Але вже відразу ж після того, як місто Макіївка було захоплено російськими найманцями, жінка кардинально змінила свою риторику на користь радянським ідеям та почала пропагандувати ідеї рівності. Крім того, після приходу окупаційної влади Світличина не залишилася непоміченою – її кар’єрна драбина почала практично сама піднімати її вгору. Через короткий проміжок часу з простого вчителя української мови вона стала директором Центру дитячої та юнацької творчості Макіївки.



В той самий час у повідомленні зазначається, що у підвальних приміщеннях даного закладу регулярно утримували та катували людей. Про це свідчать гранати, які було знайдено там через деякий час. Новоспечена директорка не мала нічого проти таких дій бойовиків, а «прокуратура» дуже швидко закрила справу.

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Горячая тема: Гидрометцентр: 21 января погода в Украине резко изменится Шкільний вчитель з окупованого проросійськими бойовиками міста Макіївка, що на Донеччині, Світлична Олена пропагандує своїм учням ідеї Радянського союзу та являється прихильницею фашистської політики Адольфа Гітлера. Про це зазначається на сторінці однієї спільноти у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net У повідомленні вказується, що дана особа в минулому була викладачем української мови та літератури. Але вже відразу ж після того, як місто Макіївка було захоплено російськими найманцями, жінка кардинально змінила свою риторику на користь радянським ідеям та почала пропагандувати ідеї рівності. Крім того, після приходу окупаційної влади Світличина не залишилася непоміченою – її кар’єрна драбина почала практично сама піднімати її вгору. Через короткий проміжок часу з простого вчителя української мови вона стала директором Центру дитячої та юнацької творчості Макіївки.В той самий час у повідомленні зазначається, що у підвальних приміщеннях даного закладу регулярно утримували та катували людей. Про це свідчать гранати, які було знайдено там через деякий час. Новоспечена директорка не мала нічого проти таких дій бойовиків, а «прокуратура» дуже швидко закрила справу.