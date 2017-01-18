Не хочуть виконувати накази - ГУР про дисципліну в "ДНР"

У підрозділах та формуваннях 1 АК (Донецьк) Збройних сил Російської Федерації військовослужбовці все частіше починають висловлювати своє незадоволення умовами проходження військової служби. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає replyua.net.
«Військовослужбовці одинадцятого окремого мотострілецького полку 1 АК ЗС Росії почали відмовлятися від виконання наказів своїх командирів. Вони заявляють, що незадоволені матеріальним забезпеченням та тим, що їх долучають до робіт, які не пов’язані з виконанням бойових завдань. В лавах бойовиків продовжується тенденція до різкого погіршення дисципліни», - зазначається у інформаційному листі.
Крім того у повідомленні вказується, що серед військових 100-ї окремої бригади 1 АК також відбувається свого роду бунт. «Тут бойовики різко незадоволені діями свого командування щодо приховування фактів бойових втрат. Командування даної бригади оформлює документи на відпустку заднім числом напередодні загибелі солдат. Військові регулярно висловлюють своє невдоволення з цього приводу», - додали у розвідці. Як повідомлялося, з святкування Нового року в рядах бойовиків різко погіршилася дисципліна.