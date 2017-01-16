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"Раздуплятор" чи просто "понти на колесах" - думка ветерана

"Раздуплятор" чи просто "понти на колесах" - думка ветерана
Враховуючи високу посадку нової самохідної артилерійської установки донецьких бойовиків, вона стане чудовою мішенню для танків Збройних сил України. Про це під час розмови з журналістами заявив колишній командир танкового підрозділу, ветеран АТО Начовний Роман, передає replyua.net.

«Нічого в тій самохідці немає. Самі понти на колесах. Вона страшна лише по словах. Засічуть таку наші танки дуже швидко, оскільки там посадка, що можна і без прицілювання стріляти. Ну і саме епічне у всьому цьому те, що при будь-якому попаданні міни ця чудо-техніка вийде з ладу, оскільки має колеса від КАМАЗу. Крім того через м’яку підвіску після пострілу потрібно буде прицілюватися заново, оскільки приціл буде збиватися від віддачі – ця іграшка буде підплигувати як пружина. Також треба було враховувати прохідність. Але для чого, їй же не потрібно буде виїжджати з заболоченої місцевості, там вона і залишиться», - зауважив АТО-шник.

За словами Начовного, такий винахід проросійських терористів стане ідеальною мішенню для БМП і танків ЗСУ. «Найсмішніше буде, коли ця самохідна артустановка буде стріляти на ходу. Її качатиме, як колиску. На такій можна стріляти лише із-за якогось укриття», - додав він.
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