СБУ фиксирует неопровержимые доказательства присутствия войск РФ на Донбассе

На территории Славного, что в Донецкой области бойцами СБУ был обнаружен произведенный на фабрике в Богородске (Россия) рюкзак бойца десантных войск в обгоревшем состоянии, о чем пресс-служба правоохранителей сообщила на своем «Фейсбуке».
Как сообщает replyua.net, в предоставленной СБУ информации указывается: «В ходе проверки определенной территории в населенном пункте Славный, что в Донецкой области сотрудниками оперативного отдела Службы безопасности Украинского государства был зафиксирован некий факт, который в очередной раз является доказательством присутствия военных сил России на украинской земле. Работая над данными о наличии в «серой зоне» диверсантов самопровозглашенной «Донецкой народной республики», сотрудники правоохранительных органов обнаружили в это районе часть обгоревшего ранца бойца десантных войск РФ».
Помимо прочего в СБУ также отметили, что такой ранец, как нашли в Славном, есть частью боевой экипировки военного ВС РФ. Это доказывает бирка изготовителя и цветовая гамма, использовавшаяся в Вооруженных силах России. В это же время в ведомстве отмечают, что оперативниками ведомства также были найдены гранаты в количестве двух единиц, личный пакет для перевязки, одна мина противопехотного типа, а также короб, в котором находилось порядка двухсот патронов и лент.