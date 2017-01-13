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Бойовикам ОРДО наказано знищувати об'єкти поблизу лінії розмежування

Бойовикам ОРДО наказано знищувати об'єкти поблизу лінії розмежування
Проросійські терористи в так званої «ДНР» отримали наказ – нанести максимально можливі ушкодження об’єктам інфраструктури у прифронтовій зоні. Про це розповів у себе на Фейсбуці народний депутат України, керівник групи «Інформаційний опір» Тимчук Дмитро, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що донецькі бойовики мають виконати дане завдання до прибуття на окуповані території перевірки з Російської Федерації, яка буде займатися перевіркою опануванням виділених коштів на відновлення інфраструктури Донбасу. Таки наказ, за словами Тимчука, було віддано «вищим керівництвом ДНР» всім командирам 1 АК ЗС Росії, які виконують бойові завдання на лінії розмежування. Крім того нардеп зауважив, що бойовики мають провокувати ЗСУ на відкриття вогню по прифронтовій інфраструктурі, а обстрілювати самі вони будуть під виглядом української армії.

«Виконання даного наказу спрямоване на приховування «ДНР» розкрадання грошей, які були виділені керівництвом Російської Федерації на відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури. Крім того бойовики ОРДО таким чином зможуть вимагати від Москви збільшення фінансування на дані цілі», - підкреслив депутат.
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