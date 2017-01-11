Над аэропортом в Донецке возвышается национальный флаг Украины

Защитники Украинского государства всего в пятистах метрах от воздушных ворот Донецка подняли национальное знамя. Информацию об этом обнародовал один из телеканалов Украинского государства.
Как информирует replyua.net, участники операции по освобождению Донбасса от террористов в ночное время смогли поднять знамя Украины между несколькими местами расположения террористов. Бойцы ВСУ выбрали такой способ для поздравления оккупанта с праздниками. При этом АТОшники отмечают: «Естественно, что террористам не доставляет удовольствия. Им совсем не нравится национальный флаг Украины. Однако с нашей стороны это далеко не провокация, ведь мы не атаковали». При этом бойцы АТО в шутку говорят: «Отныне вражеские силы ведут боевые действия под национальным украинским знаменем». Стоит отметить, что во время тишины украинские военные обустраивают свои позиции. Они отметили: «Практически на протяжении всего времени можно услышать, как на той стороне прогреваются танки, каждую ночь мы слышим, как работают колонны военной техники. Может террористы осуществляют замену позиций или сил».
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки гибридные войска Российской Федерации продолжили обстрел позиций Вооруженных сил Украины на всех направлениях. Вражеские силы 49 раз открывали огонь по позициям ВСУ.