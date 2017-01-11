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СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою
Регулярними потужними обстрілами Широкиного проросійські терористи намагаються показати тиск, демонструючи, що Маріуполь знаходиться у складному воєнному становищі. Про це під час розмови з журналістами заявив представник української сторони в Спільному центрі з контролю та координації щодо врегулювання ситуації на Донбасі генерал-майор Кременецький Борис, передає replyua.net.

«У війні є таке поняття, яке характеризує певну стратегію ведення бойових дій і називається «турбуючий вогонь». Нам просто хочуть показати, що Маріуполь знаходиться під постійною загрозою. Це дуже схоже на політично-соціальний тиск. Ми ж всі з вами знаємо, що там знаходяться металургійні заводи, і знаємо чиї вони, також ми знаємо, що туди кожного дня ходять на роботу люди», - зауважив він.

Також командир пов’язав ескалацію конфлікту на Світлодарській дузі з наявністю на тій ділянці важливих стратегічних об’єктів, які наразі контролюють сили антитерористичної операції. «Насамперед варто зазначити, що там знаходиться Світлодарська ТЕС. А це стратегічний об’єкт. Крім того у Щасті знаходиться електростанція. Хоча вони знаходяться під контролем української влади, але все одно дають світло до окупованих територій. Це стратегічні об’єкти», - пояснив генерал-майор.
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