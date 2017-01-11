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У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)

У Донецьку військові ЗСУ "знущаються" над бойовиками (ВІДЕО)
Нещодавно українські військовослужбовці, які захищають Батьківщину поряд з донецьким аеропортом, влаштували невеличку «диверсію», встановивши прямо біля позицій терористів прапор України. Відповідний відеозапис в мережі YouTube з’явився у вівторок, 10-го січня, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що військовослужбовцям Збройних сил України в нічний період доби вдалося встановити державний прапор прямо між двох позицій бойовиків, в так званій сірій зоні. Від тепер наші хлопці жартома заявляють, що російсько-сепаратистські війська воюють з Україною під прапором України. В той самий час наші військові розповідають, що цей факт, що терористи можуть спостерігати, як розвивається на вітрі прапор України, їх дуже злить. «Вони вже неодноразово намагалися зняти прапор. Але ми цього їм не дали зробити і не дамо ніколи», - заявив боєць.

Донецький Аеропорт було фактично знищено більше року тому назад. Наразі біля нього свої позиції розташували терористи. Згідно з Мінськими домовленостями, між двома позиціями бойовиків знаходиться «сіра зона», інакше буферна, яку не може займати жодна сторона. Наші хлопці не втрималися, щоб не «пожартувати» над російськими найманцями.

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