Донецьких бойовиків "косить" небезпечна та рідкісна хвороба

Серед представників незаконного збройного формування «ДНР» 1 АК, які займають бойові позиції біля Новоазовського району Донеччини, було зафіксовано епідемію туляремії. Про це у середу, 11-го січня, на своїй сторінці у Фесбуці повідомив народний депутат та лідер організації «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, передає replyua.net.
«Серед проросійських бойовиків терористичної організації «ДНР» 1 АК Збройних сил РФ, які ведуть активні бойові дії на передових позиціях біля Новоазовського району, було зафіксовано спалах захворювання туляремією (антропонозна інфекція, яка передається людині під час вживання зараженої їжі чи води, або під час контакту з тваринами)», - зазначив він.
Крім того Тимчук розповів, що всіх хворих на цю болячку везуть до Донецька, де їх розміщують в окремих боксах інфекційного відділення у лікарні імені Вишневського. «На даний момент кількість заражених бойовиків невідома. Також невідома кількість смертельних випадків. Вся ця інформація засекречена. Навіть у медичній документації діагноз не вказується», - додав депутат. Боротися з цією інфекцією можна простим способом – проварювати продукти та прокип’ячувати воду. Болячка часто супроводжується лихоманкою.