У ОРДО знайшли спосіб приборкання недисциплінованих бойовиків

В лавах проросійських терористів значною мірою збільшується кількість вихідців із Чечні, яких ще інакше називають «кадирівцями». Скоріше за все вони були туди завезені лише з однією метою – навести порядок серед бойовиків, які починають виходити з-під контролю своїх командирів. Про це у вівторок, 10-го січня, пише видання «Українська правда», посилаючись на власні інформаційній джерела у СБУ, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, ще у листопаді минулого року кількість «кадирівців» у лавах проросійських бойовиків почала значно збільшуватися. Підрозділ «СЕВЕР» дислокується у Донецьку на території залізничного вокзалу та колишнього Управління ВМС України в Донецькій області. Протягом минулого місяця та за кілька днів нового року лави вихідців із Чечні значно збільшилися. У «ДНР» місцеві мешканці називають їх «кадирівцями», оскільки на їхніх транспортних засобах часто можна помітити лідера Чеченської Республіки Кадирова.
Крім того «кадирівці» також були помічені і в кількох районах Донецької області, які прибули туди з метою подальшої дислокації до військових частин. За оцінкою співрозмовника видання, їх привезли на окуповані українські території для підсилення дисципліни в рядах бойовиків, оскільки «кадирівці» жодного разу не були помічені у бойових діях.