У "ДНР" готові обміняти полонених на невигідних умовах

Проросійські терористи хочуть обміняти українських полонених за невигідною формулою для України. Про це сьогодні, 10-го січня, заявила самопроголошена «уповноважена з прав людини в ДНР» Морозова Дарина, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Наразі ми ведемо переговори з українською владою щодо обміну полоненими за формулою «всіх на всіх». Ми готові віддати 42 військовополонених громадян України, які знаходяться у наших місцях позбавлення волі, на 527 осіб, які наразі утримуються в Україні», - заявила вона. В той самий час Морозова наголосила, що запропоновані раніше народним депутатом України Надією Савченко умови обміну являються неприйнятними та такими, які йдуть в розріз з інтересами «ДНР».
«Савченко заявила, що обмін полоненими можна буде здійснити за формулою 256 на 42 українців. Таку ж позицію раніше заявляли і у Києві. Таким чином мова йде навіть не про окремі прізвища, а про якусь там половину, яку Україна готова обміняти на всіх своїх в’язнів. Така формула нам не підходить», - наголосила Морозова. «Серед утримуваних знаходяться не лише громадяни «ДНР» та «ЛНР», а й громадяни РФ. Ми наполягаємо на поверненні всіх незаконно затриманих полонених згідно з визначеним списком», - підкреслила вона.