Бойовики полюють на поранених дітей та їх батьків

У самопроголошеній «Донецькій народній республіці» почалася нова скандальна кампанія. Терористи займаються пошуками дітей, які зверталися за медичною допомогою в лікарні у 2014 році, а від їхніх батьків вимагають, щоб ті свідчили на камеру про те, що поранення їхні діти отримали від нібито обстрілів з боку Збройних сил України. Про це у себе на Фейсбуці розповів лікар із Єнакієвого Чернов Олександр, передає replyua.net.
У своєму повідомленні чоловік заявив, що розшуком дітей, які отримали поранення під час початку бойових дій навесні 2014 року, та які зверталися за медичною допомогою до лікарень, займаються за наказом керівника відділу освіти міста Єнакієве Вітрук Є. С. також лікар наголосив, що батьки поранених дітей намагаються сховатися, оскільки вони не бажають брехати. «Зокрема, у Дебальцевому та Вуглегірську місцеві мешканці чудово розуміють, що обстріли велися з окупованих територій», - наголосив Чернов.
В той самий час він закликав батьків та їх дітей бути дуже обережними. В той самий час він оприлюднив список людей, які знаходяться у розшуку. «Списки було опубліковано заради блага дітей та їхніх батьків. Сподіваюся, що це хоч якось допоможе тим людям врятуватися від брехні та пропаганди», - додав лікар.