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У "ДНР" засудили українця за "шпигунство". "Суд" посадив чоловіка на 11 років

У "ДНР" засудили українця за "шпигунство". "Суд" посадив чоловіка на 11 років
Самопроголошений «військовий трибунал Донецької народної республіки» визнав винним громадянина України Чулгу Олега у нібито шпигунстві на користь Збройних сил України. Про це повідомляється на веб-сайті так званого «МГБ ДНР», інформує replyua.net.

«Затриманий представниками «Министерства государственной безопасности» в лютому 2015 року український громадянин Чулга Олег Миколайович визнаний винним у вчиненні злочину, інкримінованого статтею 321 Кримінального кодексу ДНР щодо шпигунства. Йому обрали міру покарання у вигляді 11 років ув’язнення», - йдеться у інформаційному листі терористичного відомства.

Крім того у повідомленні йдеться про те, що в ході «слідчо-оперативних дій було встановлено, що громадянин Чугла Олег, який у 2014 році був долучений до рядів ополчення ДНР в місті Слов’янськ, в той самий час працював на Службу безпеки України». В той самий час у повідомленні бойовиків зазначається, що крім шпигунства так зване «слідство ДНР» визнало Чуглу О. М. винним у скоєні низки інших протиправних дій на користь противника, які принесли значної шкоди самопроголошеній «молодій республіці» під час активних бойових дій по всій лінії розмежування.
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