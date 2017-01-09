В МВД Донецка начал работать спецотряд КОРД

Сегодня, 9 января текущего года в коммуникационном управлении МВД Донецкого региона сообщили, что в региональном правоохранительном ведомстве сформирован и готов к выполнению функциональных обязанностей отряд штурмовиков – участники подразделения специального назначения КОРД получили на должности.
Как информирует replyua.net, в приведенной информации отмечается: «В Донецком областном подразделении МВД был создан отряд штурмовиков – члены специального подразделения КОРД, прошедшие специальную подготовку, получили звания». Таким образом, в сообщении подчеркивается, что распоряжением руководителя МВД Донецкого региона Вячеслава Аброськина на работу специализированного отряда Корпус оперативно-внезапного действия (КОРД) поступили силовики, выдержавшие все испытательные процедуры, подготовительные тренировки в столице и смогли показать, что достойны занимать место в новой полиции Украины.
Для поздравления бойцов в место, где располагаются спецназовцы, прибыл руководитель регионального МВД Вячеслав Аброськин. Также он определил шаги, которые нужно будет сделать для дальнейшего развития отдела КОРД, главной задачей которого является защита от террористов и безопасность жителей.