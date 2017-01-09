Российский военный из пулемета расстрелял боевика «ДНР»

Вчера, 8 января 2017 года на оккупированных пророссийскими боевиками землях украинского Донбасса произошло чрезвычайное происшествие – российский кадровый военнослужащий из огнестрельного оружия расстрелял террориста, входящего в состав самопровозглашенной «ДНР». Как отметили в Главном управлении разведки оборонного ведомства Украинского государства, причиной тому стал отказ боевика выполнять приказ бойца ВС РФ.
Как сообщает replyua.net, в сообщении ГУР говорится: «Командующий подразделением третьего батальона одиннадцатого отдельного мотополка (Макеевка) первого армейского корпуса (Донецк) Вооруженных сил Российской Федерации из пулемета крупного калибра открыл огонь в упор по своему подчиненному. Причиной тому стал отказ осуществить указание относительно подготовки группы к диверсионным разведдействиям на линии разведения сторон».
Примечательно, что факт расстрела всячески пытаются скрыть, представляя его как результат неосторожного поведения с огнестрельным вооружением. Насколько известно, ранее в украинской разведке уже сообщали, что террористы самопровозглашенных псевдореспублик отказываются служить и оставляют самовольно боевые позиции из-за больших потерь в боях под Светлодарском.