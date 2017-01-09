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У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України

У "ДНР" заявили, що будуть відкривати свої "ланки" в містах України
Один з ватажків незаконного збройного формування «Донецька народна республіка» Пушилін Денис заявив, що він збирається відкривати «ланки» терористичної організації в підконтрольному Києві місті Слов’янськ. Про це пише місцеве сепаратистське видання «ДАН», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день у Слов’янську проживає сімнадцять осіб, які являються представниками суспільного руху «Донецька Республіка», - заявив Пушилін. Крім того терорист заявив, що «ДНР» не буде зупинятися лише на одному місті, а й буде відкривати свої «ланки» і в інших містах, які знаходяться під контролем української влади. Як відомо, «ДНР» та «ЛНР» в Україні визнані незаконними збройними формуваннями або терористичними організаціями. Наразі Служба безпеки України ще не дала свій коментар з приводу такої заяви проросійських найманців. Як повідомлялося раніше, у вересні минулого року у одному з чеських міст було відкрито громадську організацію «Консульство ДНР». Як повідомляв міністр оборони України Степан Полторак, у окупованому Донбасі наразі знаходиться 35 тисяч російських найманців та 5 тисяч постійних кадрових військових Збройних сил Російської Федерації. Однак Росія досі не визнала своєї участі в бойових діях на сході України.
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