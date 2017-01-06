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Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»
Блогер під псевдонімом «Фашик Донецький» продовжує ділитись історіями, які відбуваються в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

За словами блогера, донеччани практично не святкували цей Новий рік. По-перше, комендантську годину відмінили лише на одну добу, а потім акуратно виловлювали всіх, хто намагався спіймати святковий настрій, під час масових рейдів – затримали понад чотири сотні осіб. По-друге, ціни в окупованому місті і доходи донеччан аж ніяк не сприяють пишним застіллям, а щоб прогодувати себе доводиться працювати «тридцять два дні на місяць». Тому радості життя у Донецьку доступні переважно терористам.

Одного із таких бійців, у камуфляжі і зі зброєю, і побачив блогер під під’їздом одного із багатоквартирних будинків у спальному районі. Спершу чоловік, якому явно боліла голова після бурхливого святкування, довго не міг відчинити двері під’їзду – він пробував, падав, піднімався, викидав ключі, знову їх шукав, але двері не піддавались. Раптом на горизонті з’явився дід, який викидав сміття – саме за ним і встиг учепитись за двері терорист. Віддихавшись він поцікавився – а коли ж встигли перефарбувати під’їзд? Отримавши відповідь, що вже більше трьох років тому, терорист запитав в якому він місті. Те, що він у Донецьку, доволі сильно його здивувало – терорист був переконаний, що святкувати Новий рік він почав вдома, в Єкатеринбурзі. От і вся конспірація: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони зовсім не «паляться», - іронізує блогер.
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