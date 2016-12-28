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«Нагорода знайшла героя»: у Донецьку підірвали зрадника

«Нагорода знайшла героя»: у Донецьку підірвали зрадника
Очільник Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції розповів журналістам про долю одного зі зрадників, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів інформаційного агентства «Уніан».

Так, сьогодні, двадцять восьмого грудня 2016 року, Грицак розповів про те, який чином діють правоохоронці у випадках, коли стикаються з тими, хто зрадив присязі. За його словами, спецслужбовці неодноразово заарештовували зрадників у званні полковників чи підполковників. Прикладом може слугувати заступник начальника слідчого відділу СБ України в Донецькій області Євгеній Косяк. У 2014 році він перейшов на бік бойовиків. Пізніше він був затриманий правоохоронцями, відомості про його правопорушення було задокументовано. Коли з’явилась нагода, чоловіка обміняли на одного з патріотів. На цьому проблеми Косяка не закінчились – минулого тижня автівка, в якій він пересувався, вибухнула. Чоловік отримав травми кінцівок, що призведе, ймовірно до їх ампутації.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли у Донецьку усувають конкурентів шляхом вибухів. Так, наприклад, у жовтні поточного року таким чином було ліквідовано бойовика Арсена Павлова (Моторолу). Пізніше з’являлись повідомлення про те, що відбувались спроби підірвати автомобіль Михайла Толстих (Гіві).
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