Блогер про долю Захарченка: кнопку ліфта вже натисли?

Блогер Роман Бурко на своїй сторінці в Фейсбук ділиться останніми новинами та чутками з окупованих територій Донбасу, - про це інформує портал replyua.net.
Так, за інформацією, якою володіє блогер, у рядах терористів знову почались проблеми – цього разу із очільником так званої ДНР Олександром Захарченком. Місцеві мешканці, близькі до лідерів терористів, повідомляють, що у питанні демілітаризації Дебальцевого Захарченко проявив несподівану самостійність і пішов проти волі радника російського президента Володимира Путіна Владислава Суркова. Відтак, найбільшим провидцем у цій історії може виявитись самозваний «мер» Дебальцевого, який кількома днями раніше зняв зі стіни в робочому кабінеті портрет Захарченка і залишив там лише світлину із зображенням глави російської держави, - іронізує блогер.
Можливо, кнопку ліфта вже натисли? – прогнозує блогер, натякаючи на оригінальний спосіб ліквідації одного із лідерів донецьких бойовиків Арсена Павлова (Мотороли), яка відбулась у середині минулого місяця. Нагадуємо, раніше волонтери повідомляли про підготовку бойовиками масштабних провокацій у районі Дебальцевого на двадцять шосте листопада поточного року.