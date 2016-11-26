Через обстріли без води сидить половина Донецької області

Через вихід з ладу насосів на Південнодонбаському водопроводі половина Донецької області залишилася без водопостачання. Про це в суботу, 26-го листопада, повідомляє комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу», передає replyua.net.
«Вночі 24-го листопада в результаті бойових дій було знеструмлено насосні агрегати на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу (ПДВ). Він знаходиться неподалік селищ Крута Балка та Василівка, що поряд з лінією розмежування. В результаті зупинення насосів вода перестала надходити до п’яти фільтрувальних станцій», - йдеться у повідомленні.
Мова йде про Червоноармійську, Великоанадольську, Донецьку, Маріупольську №1 та №2 фільтрувальні станції. Вони забезпечують водою населені пункти Покровск, Українськ, Гірник, Курахово, Селидове, Вугледар, Мирноград, Білозерське, Новодонецьке, Олександрівка, Волноваха, Докучаєвськ, частково Донецьк і Ясинувата та сусідні до них села. «Ніч минула для персоналу станції у бомбосховищі. Під ранок спеціалістам вдалося запустити насосні агрегати та відновити подачу води на всі 5 фільтрів. Наразі потрібно дочекатися заповнення водою водопроводів», - зазначили в інформаційному листі.