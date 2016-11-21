Терористи розмістили САУ між житловими будинками Макіївки - ЗМІ

Місцеві мешканці окупованого проросійськими терористами українського міста Макіївка Донецької області розповіли про факт розміщення сепаратистами в житлових кварталах міста самохідних артилерійських установок, які застосовуються для обстрілів промислової зони Авдіївки. Про це сьогодні, 21-го листопада, повідомляє видання «Укрінформ», посилаючись на очевидців з місця подій, передає replyua.net.
«прямо в нашому Червоноградівському районі Макіївки, в селі шахти 8-8 БІС, проросійські терористи просто між п’ятиповерховими будинками розмістили самохідні артустановки, з яких вони гатили по промисловій зоні Авдіївки. Ці установки знаходяться на відстані 30 метрів від наших будинків», - розповідають очевидці, які стали свідками незаконних дій бойовиків.
У повідомленні також зазначається, що люди бояться виходити на протест проти таких дій сепаратистів, і все що вони можуть зробити, - це взяти своїх дітей та спуститися до підвальних приміщень, оскільки залишатися у квартирах під час обстрілів смертельно небезпечно. Як відомо, самохідні артустановки заборонені «Мінськими домовленостями», та мають бути відведені від лінії розмежування на відстань мінімум 30 км.
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