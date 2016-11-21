валюта
СпецтемаПортников: самый страшный кошмар Путина воплотился в реальности

Терористи розмістили САУ між житловими будинками Макіївки - ЗМІ

Терористи розмістили САУ між житловими будинками Макіївки - ЗМІ
Місцеві мешканці окупованого проросійськими терористами українського міста Макіївка Донецької області розповіли про факт розміщення сепаратистами в житлових кварталах міста самохідних артилерійських установок, які застосовуються для обстрілів промислової зони Авдіївки. Про це сьогодні, 21-го листопада, повідомляє видання «Укрінформ», посилаючись на очевидців з місця подій, передає replyua.net.

«прямо в нашому Червоноградівському районі Макіївки, в селі шахти 8-8 БІС, проросійські терористи просто між п’ятиповерховими будинками розмістили самохідні артустановки, з яких вони гатили по промисловій зоні Авдіївки. Ці установки знаходяться на відстані 30 метрів від наших будинків», - розповідають очевидці, які стали свідками незаконних дій бойовиків.

У повідомленні також зазначається, що люди бояться виходити на протест проти таких дій сепаратистів, і все що вони можуть зробити, - це взяти своїх дітей та спуститися до підвальних приміщень, оскільки залишатися у квартирах під час обстрілів смертельно небезпечно. Як відомо, самохідні артустановки заборонені «Мінськими домовленостями», та мають бути відведені від лінії розмежування на відстань мінімум 30 км.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ходорковский объяснил Муждабаеву, кому принадлежит Крым
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

Чому Порошенко не ввів військовий стан?

Кирило зробив скандальну заяву щодо УПЦ

Некоторые страны ЕС должны учиться в Украины реформам – Порошенко

Новини з зони АТО за минулу добу (20.11.16)

ЄС може повчитися в України - президент

Россия развернула в Калининградской области РЗК С-400

Порошенко вручив ще кілька нагород за значні вклади в незалежність України

Порошенко розповів, куди Росія "спустила" власну демократію

Китай заявил о готовности принять Турцию в Шанхайскую организацию сотрудничества

У Міноборони відреагували на "чергову серію ФСБ "про диверсантів"

Глава Минфина Украины считает, что для Украины некритично получение транша МВФ

Батько патріарха РПЦ Кирила ймовірно хрестив Путіна

Путин сделал хитрый ход, подставив премьер-министра Японии

В Крыму арестовали еще двух украинских «диверсантов»

Україна не має гострої потреби в траншу від МВФ - міністр фінансів

Государственный переворот в Черногории пытались совершить те же лица, что принимали участие в оккупации Крыма

Терористи розмістили САУ між житловими будинками Макіївки - ЗМІ

Игорь Эйдман: Путин использует Крым как главную козырную карту в борьбе за власть

У Криму "намалювали" ще двох "українських диверсантів"

Средний класс в России беднеет, но подработку не ищет - социологи

 Новости за день